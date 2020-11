Ps5 | i primi bug | ecco come risolverli

Leggi su wired

(Di lunedì 16 novembre 2020) (Foto: Sony)Non sono tardati ad arrivare ibug su Ps5, ma per fortuna al momento non sono troppo gravi e si possono risolvere in modo empirico, ma efficace. Tra i più segnalati ci sono quelli che riguardano app e soprattutto giochi intrappolati in una sorta di limbo, uno stato di errore di coda per il download. Altri utenti lamentano malfunzionamenti quando si collega la console a hdd esterni. Quando si presenta il problema eriportare tutto alla norma? Alcune nuove Ps5 soffrirebbero dunque di un problema che emerge in occasione del primo download di un gioco (soprattutto Call of Duty: Black Ops Cold War) oppure di un’applicazione (ins Disney+) con il sistema che segnala il contenutoin coda per il download. Recandosi sulla pagina dei download, però, non viene mostrato ...