Pensioni, “beffa in Manovra”. Cosa cambia nel 2021 (Di lunedì 16 novembre 2020) Novità sulle Pensioni nella Manovra 2021. Il testo, pronto per l’esame del Parlamento, prevede alcuni cambiamenti. “Si profila l’ennesima beffa per i pensionati italiani con il prolungamento del blocco della rivalutazione degli assegni”. A denunciarlo è lo Spi-Cgil dopo aver visionato la bozza della prossima legge di bilancio. “Si fa riferimento nello specifico – continua – all’articolo 61 che prevede lo slittamento al 2023 del sistema di rivalutazione in vigore prima dei molteplici blocchi messi ripetutamente in atto dal 2011. Tale meccanismo doveva essere ripristinato dal 1° gennaio 2022 e avrebbe garantito un maggiore recupero del potere d’acquisto delle Pensioni, fortemente eroso negli ultimi dieci anni”. “Ancora una volta – ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 16 novembre 2020) Novità sullenella Manovra. Il testo, pronto per l’esame del Parlamento, prevede alcunimenti. “Si profila l’ennesima beffa per i pensionati italiani con il prolungamento del blocco della rivalutazione degli assegni”. A denunciarlo è lo Spi-Cgil dopo aver visionato la bozza della prossima legge di bilancio. “Si fa riferimento nello specifico – continua – all’articolo 61 che prevede lo slittamento al 2023 del sistema di rivalutazione in vigore prima dei molteplici blocchi messi ripetutamente in atto dal 2011. Tale meccanismo doveva essere ripristinato dal 1° gennaio 2022 e avrebbe garantito un maggiore recupero del potere d’acquisto delle, fortemente eroso negli ultimi dieci anni”. “Ancora una volta – ...

zazoomblog : Pensioni “beffa in Manovra”: cosa cambia nel 2021 - #Pensioni #“beffa #Manovra”: #cambia - MercoglianoTB : - seba77285566 : Pensioni, la nuova beffa in arrivo con la manovra 2021 - Notiziedi_it : Pensioni, “beffa in Manovra”: la denuncia del sindacato - bizcommunityit : Pensioni, la nuova beffa in arrivo con la manovra 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni “beffa Amatrice, l'unica scuola chiusa per mancanza di docenti Affaritaliani.it