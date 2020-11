Moby Prince, l’ennesima vergognosa sentenza nega il risarcimento per le vittime (Di lunedì 16 novembre 2020) Nessuna giustizia per le 140 vittime della Moby Prince. L’ultimo capitolo della vicenda giudiziaria, quello riguardante il risarcimento per i parenti delle vittime, è l’ennesimo schiaffo alla memoria delle persone morte la sera del 10 aprile del 1991 nell’incendio del traghetto entrato in collisione con la petroliera Agip Abruzzo, nella rada del porto di Livorno. Il Tribunale civile di Firenze non ha riconosciuto ai parenti il diritto al risarcimento perché, scrive il giudice Massimo Donnarumma nel provvedimento, “nel caso sottoposto alla nostra cognizione” lo stesso “deve ritenersi prescritto per il decorso del termine di due anni dalla data della sentenza della corte di appello penale di Firenze divenuta ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 16 novembre 2020) Nessuna giustizia per le 140della. L’ultimo capitolo della vicenda giudiziaria, quello riguardante ilper i parenti delle, è l’ennesimo schiaffo alla memoria delle persone morte la sera del 10 aprile del 1991 nell’incendio del traghetto entrato in collisione con la petroliera Agip Abruzzo, nella rada del porto di Livorno. Il Tribunale civile di Firenze non ha riconosciuto ai parenti il diritto alperché, scrive il giudice Massimo Donnarumma nel provvedimento, “nel caso sottoposto alla nostra cognizione” lo stesso “deve ritenersi prescritto per il decorso del termine di due anni dalla data delladella corte di appello penale di Firenze divenuta ...

