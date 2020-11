Le entrate di JD.com sono aumentate del 29,2% nel Q3 (Di martedì 17 novembre 2020) JD.com Inc. (NASDAQ: JD) ha dichiarato lunedì che i suoi profitti e le vendite nel terzo trimestre fiscale sono stati più forti del previsto. All’inizio di quest’anno, il gigante dell’e-commerce cinese ha raccolto 3,04 miliardi di sterline tramite la sua quotazione secondaria a Hong Kong a giugno. Lunedì, JD.com è sceso intorno al 4% nel trading pre-mercato e ha perso un altro 4% all’apertura del mercato. Le azioni quotate al NASDAQ della società cinese sono ora scambiate a 64,69 sterline per azione contro 28,61 sterline per azione di inizio anno. Gran parte dell’aumento delle azioni di JD è attribuito alla crisi do COVID-19 che ha alimentato l’e-commerce negli ultimi mesi. I risultati finanziari del Q3 di JD.com rispetto alle stime degli analisti JD ha affermato che ... Leggi su invezz (Di martedì 17 novembre 2020) JD.com Inc. (NASDAQ: JD) ha dichiarato lunedì che i suoi profitti e le vendite nel terzo trimestre fiscalestati più forti del previsto. All’inizio di quest’anno, il gigante dell’e-commerce cinese ha raccolto 3,04 miliardi di sterline tramite la sua quotazione secondaria a Hong Kong a giugno. Lunedì, JD.com è sceso intorno al 4% nel trading pre-mercato e ha perso un altro 4% all’apertura del mercato. Le azioni quotate al NASDAQ della società cineseora scambiate a 64,69 sterline per azione contro 28,61 sterline per azione di inizio anno. Gran parte dell’aumento delle azioni di JD è attribuito alla crisi do COVID-19 che ha alimentato l’e-commerce negli ultimi mesi. I risultati finanziari del Q3 di JD.com rispetto alle stime degli analisti JD ha affermato che ...

_Carabinieri_ : Sono 31 le persone che i #Carabinieri hanno scoperto in provincia di Matera e denunciato all’Autorità Giudiziaria p… - Agenzia_Entrate : #contributo a #fondoperduto per i #centri #storici. Approvato oggi il modello da inviare. Dal 18 novembre si parte… - Saranapoli_10 : RT @AtlantisProm: Analisi fast: Dayane è un cavallo pazzo incoerente. La villain dell'edizione. Non può uscire Massimiliano: secondo me con… - Hobihappiness_ : RT @sara_pievani: ????23:43???? @purple_borahae_ @xitsdeb__ @swanvrose @Hobihappiness_ @chxrryblcsscms @Cynderis_ @DxIlart @Hobi_Smile_2001… - sara_pievani : ????23:43???? @purple_borahae_ @xitsdeb__ @swanvrose @Hobihappiness_ @chxrryblcsscms @Cynderis_ @DxIlart… -

Ultime Notizie dalla rete : entrate com ***Entrate tributarie: Bankitalia, +6% a settembre, -5,6% nei 9 mesi - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE