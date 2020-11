Grande Fratello Vip, associazione chiede provvedimenti immediati per un concorrente: ecco cosa è successo (Di lunedì 16 novembre 2020) Il Grande Fratello Vip ha da qualche giorno accolto una nuova concorrente, il cui ingresso nella casa è avvenuto in modo davvero dirompente. Si tratta di Selvaggia Roma che ha da subito attirato su di sé l’attenzione. Nelle ultime ore, però, la concorrente della casa si è distinta per aver usato una parola in modo spropositato; una parola che ha offeso la sensibilità di molti telespettatori, in particolare le persone affette dalla sindrome di Down. In una conversazione con Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi, la ragazza ha indebitamente utilizzato la parola “mongoloide”. Una parola che, decontestualizzata, ha scatenato le ire della CoorDown, Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down, la quale stigmatizza ... Leggi su trendit (Di lunedì 16 novembre 2020) IlVip ha da qualche giorno accolto una nuova, il cui ingresso nella casa è avvenuto in modo davvero dirompente. Si tratta di Selvaggia Roma che ha da subito attirato su di sé l’attenzione. Nelle ultime ore, però, ladella casa si è distinta per aver usato una parola in modo spropositato; una parola che ha offeso la sensibilità di molti telespettatori, in particolare le persone affette dalla sindrome di Down. In una conversazione con Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi, la ragazza ha indebitamente utilizzato la parola “mongoloide”. Una parola che, decontestualizzata, ha scatenato le ire della CoorDown, Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down, la quale stigmatizza ...

