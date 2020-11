Asia Argento e Fabrizio Corona | faccia a faccia in tv

(Di lunedì 16 novembre 2020) A Non è l’Arena di Massimo Giletti è avvenuto un inaspettatotra, la loro burrascosa seppur breve relazione aveva fatto ampiamente parlare di loro., al centro dello studio da Giletti è stata messa di fronte ain collegamento tv, le domande su di loro e sul loro rapporto sono state inevitabili da affrontare. Ho conosciuto dila parte più nobile del suo carattere e sono felice che mi abbia mostrato il suo giardino segreto L’attrice e sceneggiatrice cinematografica ha espresso perparole di stima e affetto, nonostante gli scontri avvenuti tra loro in passato, ammettendo di ...

cristinalove79 : Mi sono fatta un giro nello Spotify della figlia di Asia Argento e accidenti?? - HankHC91 : RT @nonelarena: #nonelarena Asia Argento legge #Corona: 'Innanzitutto io sono Dio...'. #AsiaArgento #FabrizioCorona @lanavediteseo #comehoi… - KarmaBofficial : @unuomopop Maria Teresa Ruta: la zia pazza e divertente. Asia Argento: la cugina con cui vai agli after e poi diret… - lanavediteseoed : RT @nonelarena: #nonelarena Asia Argento legge #Corona: 'Innanzitutto io sono Dio...'. #AsiaArgento #FabrizioCorona @lanavediteseo #comehoi… - caterinacorda1 : RT @rodcostakiwi: #NonelArena La celebrazione/riabilitazione di Corona con Asia Argento ? Come distruggere la credibilità di una trasmissi… -

Ultime Notizie dalla rete : Asia Argento

Quella di Fabrizio Corona a Non è l’Arena è stata un’ospitata ricca di “confessioni”, e anche di colpi di scena: a leggere le prime pagine del libro scritto dall’ex re dei paparazzi, “Io sono Dio”, è ...Ospite a Non è l'Arena, Fabrizio Corona si sfoga con Massimo Giletti e si commuove: "Non voglio tornare in carcere, mio figlio ne morirebbe" ...