LIVE Nadal-Rublev 6-3 2-1, ATP Finals 2020 in DIRETTA: set e break di vantaggio per il maiorchino (Di domenica 15 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Risposta lunga di Rublev. 2-1 Nadal, tre ace di fila di Rublev, che però dovrà togliere il servizio all’iberico almeno una volta per sperare. 40-15 Due ace di fila di Rublev. 30-15 Ace di Rublev. 15-15 Rovescio largo di Rublev dal centro. 15-0 Dritto in rete di Nadal. 2-0 Nadal, risposta appena larga di Rublev con il dritto. vantaggio Nadal, secondo ace e in un momento importante. 40-40 Sbaglia di dritto Nadal. 40-30 Errore grave di Rublev, che mette in rete il rovescio incrociato nello scambio, che stava tenendo molto bene. 30-30 Servizio e dritto di ... Leggi su oasport (Di domenica 15 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Risposta lunga di. 2-1, tre ace di fila di, che però dovrà togliere il servizio all’iberico almeno una volta per sperare. 40-15 Due ace di fila di. 30-15 Ace di. 15-15 Rovescio largo didal centro. 15-0 Dritto in rete di. 2-0, risposta appena larga dicon il dritto., secondo ace e in un momento importante. 40-40 Sbaglia di dritto. 40-30 Errore grave di, che mette in rete il rovescio incrociato nello scambio, che stava tenendo molto bene. 30-30 Servizio e dritto di ...

zazoomblog : LIVE Nadal-Rublev 3-2 ATP Finals 2020 in DIRETTA: primi turni di servizio non difficili - #Nadal-Rublev #Finals… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATPFinals #Nadal si aggiudica 6-3 il #primoset contro #Rublev. #live - zazoomblog : LIVE – Nadal-Rublev 3-2 Atp Finals 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Nadal-Rublev #Finals #2020: - OA_Sport : LIVE Nadal-Rublev, ATP Finals 2020 in DIRETTA: tra poco l’inizio, ritardo causato dal doppio precedente - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATPFinals Tutto pronto a #Londra per il primo match tra #Thiem e #Tsitsipas! A seguire #Nadal contro #Rublev. #live -