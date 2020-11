GF Vip 5 | scontro tra Tommaso e Patrizia Zorzi sbotta | «Non rompere i cogl*oni!» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 15 novembre 2020)(US Endemol Shine) La lite vien mangiando. Per l’ennesima volta, al Grande Fratello Vip, il cibo diventa oggetto di discordia e tensione nella casa. Questa volta a scontrarsi sono statidurante il pranzo odierno, quando la contessa ha cominciato a mangiare prima che arrivasseroe la Ruta, che si sono seduti a tavola leggermente in ritardo rispetto agli altri. Giunto a tavola, l’influencer fa notare alla contessa che sarebbe stato carino, per educazione, aspettarli: “Non aspetta, perché no? Abbiamo aspettato tutti, non è carino!“ esclamasenza peli sulla lingua. La contessa non ha problemi nel giustificarsi dicendo di aver iniziato prima perché affamata (“Non aspetto, c’ho fame e ...