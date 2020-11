De Luca: “Il 24 in classe le prime elementari”. Gli altri torneranno il 30 (Di domenica 15 novembre 2020) Con Ordinanza n. 90 del 15 novembre 2020 il Presiedente della Giunta regionale della Campania statuisce: “Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, in Campania con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre, è dato mandato alle Asl territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre l’effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non ... Leggi su ladenuncia (Di domenica 15 novembre 2020) Con Ordinanza n. 90 del 15 novembre 2020 il Presiedente della Giunta regionale della Campania statuisce: “Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, in Campania con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza delleclassi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre, è dato mandato alle Asl territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre l’effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non ...

