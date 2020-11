“L’aborto è il più grande degli scempi. Mogli sottomesse ai mariti”. Polemica per l’omelia di un prete nel maceratese: “Raccapricciante” (Di martedì 3 novembre 2020) “L’aborto è il più grande degli scempi. È più grave l’aborto o un atto di pedofilia?”. E ancora: “Le Mogli siano sottomesse ai mariti. Sentito cosa dice qua?”. Sono solo alcune delle frasi da Medioevo pronunciate durante un’omelia da Don Andrea Leonesi della Chiesa dell’Immacolata di Macerata, mercoledì 27 ottobre. Il video dell’omelia, che condanna l’aborto e le proteste femministe in Polonia, passando per la biblica sottomissione della donna all’uomo, è stato diffuso lunedì 2 novembre, diventando in poco tempo virale. maceratese classe 1968, ordinato sacerdote nel 1999 e vicario generale del Vescovo dal 2018, sembra lo stesso parroco a preoccuparsi di come possano essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 novembre 2020) “L’aborto è il più. È più grave l’aborto o un atto di pedofilia?”. E ancora: “Lesianoai mariti. Sentito cosa dice qua?”. Sono solo alcune delle frasi da Medioevo pronunciate durante un’omelia da Don Andrea Leonesi della Chiesa dell’Immacolata di Macerata, mercoledì 27 ottobre. Il video dell’omelia, che condanna l’aborto e le proteste femministe in Polonia, passando per la biblica sottomissione della donna all’uomo, è stato diffuso lunedì 2 novembre, diventando in poco tempo virale.classe 1968, ordinato sacerdote nel 1999 e vicario generale del Vescovo dal 2018, sembra lo stesso parroco a preoccuparsi di come possano essere ...

clikservernet : “L’aborto è il più grande degli scempi. Mogli sottomesse ai mariti”. Polemica per l’omelia di un prete nel macerate… - Noovyis : (“L’aborto è il più grande degli scempi. Mogli sottomesse ai mariti”. Polemica per l’omelia di un prete nel macerat… - OvileItalia : RT @confundustria: Don Bucci: 'L'aborto è più grave della pedofilia' 'La pedofilia non ha mai ammazzato nessuno' Don Bucci ,fermo non ti m… - Clady98 : @lHighVoltagel Sei lo scandalo del pro club L’aborto della difesa Lo scempio delle line up Non esistono più aggett… - BuonVecchioGAC : RT @IlBeneVincera: Trump non ha mai violato una volta la dottrina sociale cattolica, nemmeno in tema di accoglienza e di povertà, oltre ad… -