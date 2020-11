“Cives in dialogo” | primo appuntamento per una città più coesa e solidale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Venerdì 6 novembre alle ore 17.30 CIVES – Laboratorio di formazione al bene comune organizzerà una prima videoconferenza nell’ambito del nuovo ciclo di iniziative “CIVES IN DIALOGO sul Manifesto per una città più, innovativa e felice”. Introdurrà Ettore Rossi Coordinatore di CIVES. Dialogheranno in questoincontro: Roberto Costanzo già parlamentare europeo, Pasquale Viespoli già sindaco di Benevento e senatore, Enzo Parziale presidente dell’Associazione “Campania, Europa, Mediterraneo” e Simone Razzano animatore di comunità del Progetto Policoro della Diocesi di Benevento. Sarà possibile seguire la videoconferenza sulla pagina Facebook di Cives ...