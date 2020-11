Chi è Nina Verdelli, la compagna di Alessio Boni (Di martedì 3 novembre 2020) Chi è Nina Verdelli, la compagna di Alessio Boni Nina Verdelli è una giornalista e scrittrice italiana, attualmente legata ad Alessio Boni – di cui è vent’anni più giovane – attore che ritroviamo nel film Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio. Nina Verdelli: la vita privata e la carriera Che la Verdelli dovesse intraprendere la strada del giornalismo è sembrata quasi certezza vista la presenza di altri iscritti all’albo in famiglia. Il padre Carlo, direttore di Repubblica è sposato con Cipriana Dall’Orto, celebre giornalista. Dopo aver vissuto per un periodo in America – nella città di ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 3 novembre 2020) Chi è, ladiè una giornalista e scrittrice italiana, attualmente legata ad– di cui è vent’anni più giovane – attore che ritroviamo nel film Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio.: la vita privata e la carriera Che ladovesse intraprendere la strada del giornalismo è sembrata quasi certezza vista la presenza di altri iscritti all’albo in famiglia. Il padre Carlo, direttore di Repubblica è sposato con Cipriana Dall’Orto, celebre giornalista. Dopo aver vissuto per un periodo in America – nella città di ...

