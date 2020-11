Casi di coronavirus al Fatebenefratelli dei Pilastroni (Di martedì 3 novembre 2020) Al Fatebenefratelli dei Pilastroni di Brescia ci sono attualmente 29 persone positive, di cui 25 asintomatici e 4 in ospedale. Brescia, focolaio ai Pilastroni: 29 pazienti positivi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 3 novembre 2020) Aldeidi Brescia ci sono attualmente 29 persone positive, di cui 25 asintomatici e 4 in ospedale. Brescia, focolaio ai: 29 pazienti positivi su Notizie.it.

you_trend : ?? #Coronavirus, 1 novembre 2020 • Attualmente positivi: 378.129 • Deceduti: 38.826 (+208) • Dimessi/Guariti: 292.3… - RaiNews : #Coronavirus, un focolaio di 40 casi a San Patrignano. Altri 37 nella struttura sociosanitaria per malati terminal… - you_trend : ?? #Coronavirus, medie mobili settimanali e variazione dalla settimana scorsa Casi totali: 26971 casi in media al g… - lillydessi : Coronavirus, a Parigi coprifuoco oltre al lockdown. Corea del Nord rivendica di avere zero casi Covid - Il Fatto Qu… - RaiNews : RT @RaiStudio24: Fabrizio #Pregliasco (@preglias), virologo, a #Studio24: è fondamentale attivare al più presto gli alberghi #COVID per riu… -