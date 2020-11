Borsa: Hong Kong apre a +0,94% (Di martedì 3 novembre 2020) (ANSA) - PECHINO, 03 NOV - La Borsa di Hong Kong apre la seduta positiva in scia al rally di Wall Street e all'attesa per le presidenziali Usa: l'indice Hang Seng sale nei primi scambi dello 0,94%, ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 3 novembre 2020) (ANSA) - PECHINO, 03 NOV - Ladila seduta positiva in scia al rally di Wall Street e all'attesa per le presidenziali Usa: l'indice Hang Seng sale nei primi scambi dello 0,94%, ...

La Borsa di Hong Kong apre la seduta positiva in scia al rally di Wall Street e all'attesa per le presidenziali Usa: l'indice Hang Seng sale nei primi scambi dello 0,94%, portandosi a 24.689,56 punti.

Protagonista l'indice Hang Seng, in forte rialzo dello 0,94%, a quota 24.689,56 in apertura.

La Borsa di Hong Kong apre la seduta positiva in scia al rally di Wall Street e all'attesa per le presidenziali Usa: l'indice Hang Seng sale nei primi scambi dello 0,94%, portandosi a 24.689,56 punti.Protagonista l'indice Hang Seng, in forte rialzo dello 0,94%, a quota 24.689,56 in apertura.