Bonus bici e monopattini, al via il click day ma disagi per gli utenti (Di martedì 3 novembre 2020) ... monopattini e segway nel periodo dal 4 maggio al 3 novembre ci si deve registrare alla piattaforma web del ministero dell Ambiente: www.buonomobilit .it. Il contributo pari al 60% e fino a un ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 3 novembre 2020) ...e segway nel periodo dal 4 maggio al 3 novembre ci si deve registrare alla piattaforma web del ministero dell Ambiente: www.buonomobilit .it. Il contributo pari al 60% e fino a un ...

dellorco85 : Il bonus mobilità è una buona cosa. Il benaltrismo di chi evidentemente da piccolo è caduto da una bici o un monopa… - agorarai : Sito in panne nel giorno del click-day per il bonus bici e monopattini @iosonocarrara #agorarai - ldl659 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Siete in grado di confrontare quanto il governo non ha speso in casse integrazione… - GiacCavicchioli : RT @IstLiberale: Con 210 milioni di euro stanziati per bonus bici e monopattino avremmo potuto acquistare oltre 10.000 ventilatori polmonar… - BlogdelMarchese : Naturalmente il sito per il bonus mobilità, che doveva essere attivo dalle 9 di oggi, non funziona. Neanche la bici… -