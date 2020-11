Tunisi: "L'Italia importa la jihad dei poveri e minaccia l'Europa" (Di lunedì 2 novembre 2020) Francesco De Remigis Accuse al nostro Paese: caccia ai 21 Tunisini sul barchino con Brahim. "Qui per uccidere" Zone d'ombra, chiaroscuri e una certezza granitica: l'attentatore-killer di Nizza, il 21enne Brahim Issaoui, «è venuto chiaramente in Francia per uccidere». E non da solo. È il ministro dell'Interno Gérald Darmanin a spiegare che ha intrapreso una lunga traversata da clandestino, mescolato a profughi e migranti economici: dalla Tunisia in Italia, infine in Francia fino alla basilica di Nizza dove giovedì ha sgozzato due fedeli e il sacrestano. «Era sul territorio nazionale solo da poche ore - continua Darmanin - è venuto per uccidere. In quale altro modo spiegare perché si è armato di diversi coltelli appena è arrivato? Spetta al procuratore ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 2 novembre 2020) Francesco De Remigis Accuse al nostro Paese: caccia ai 21ni sul barchino con Brahim. "Qui per uccidere" Zone d'ombra, chiaroscuri e una certezza granitica: l'attentatore-killer di Nizza, il 21enne Brahim Issaoui, «è venuto chiaramente in Francia per uccidere». E non da solo. È il ministro dell'Interno Gérald Darmanin a spiegare che ha intrapreso una lunga traversata da clandestino, mescolato a profughi e migranti economici: dallaa in, infine in Francia fino alla basilica di Nizza dove giovedì ha sgozzato due fedeli e il sacrestano. «Era sul territorio nazionale solo da poche ore - continua Darmanin - è venuto per uccidere. In quale altro modo spiegare perché si è armato di diversi coltelli appena è arrivato? Spetta al procuratore ...

marisavillani : RT @TeodCamilli: @matteosalvinimi MAtteo, non credi sia l´ora di denunciare che il governo italiano ha concordato con quello tunisino di tr… - TeodCamilli : @matteosalvinimi MAtteo, non credi sia l´ora di denunciare che il governo italiano ha concordato con quello tunisin… - Marko_Morandi : RT @mat_brandi: L'Italia dovrebbe schierare la sua Marina davanti alle coste tunisine e minacciare Tunisi in caso di ulteriori partenze di… - Umberto57289635 : RT @mat_brandi: L'Italia dovrebbe schierare la sua Marina davanti alle coste tunisine e minacciare Tunisi in caso di ulteriori partenze di… - ZinnoCarlo : RT @mat_brandi: L'Italia dovrebbe schierare la sua Marina davanti alle coste tunisine e minacciare Tunisi in caso di ulteriori partenze di… -

Ultime Notizie dalla rete : Tunisi Italia L'attacco pianificato in Italia con l'amico tunisino al kebab ilGiornale.it Tunisi: "L'Italia importa la jihad dei poveri e minaccia l'Europa"

È il ministro dell'Interno Gérald Darmanin a spiegare che ha intrapreso una lunga traversata da clandestino, mescolato a profughi e migranti economici: dalla Tunisia in Italia, infine in Francia fino ...

Nizza:famiglia killer, ‘ci mandò foto basilica, è lui’

La Tunisia ha fermamente condannato l’attacco terroristico e la procura antiterrorismo della capitale ha aperto un’indagine per fare chiarezza sui contatti e la vita di Aoussaoui in Tunisia. L’uomo ha ...

È il ministro dell'Interno Gérald Darmanin a spiegare che ha intrapreso una lunga traversata da clandestino, mescolato a profughi e migranti economici: dalla Tunisia in Italia, infine in Francia fino ...La Tunisia ha fermamente condannato l’attacco terroristico e la procura antiterrorismo della capitale ha aperto un’indagine per fare chiarezza sui contatti e la vita di Aoussaoui in Tunisia. L’uomo ha ...