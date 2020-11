Operazione riuscita per Daniel Pita (Di lunedì 2 novembre 2020) MONZA - Intervento riuscito per l'opposto cubano della Vero Volley Monza, Daniel Ramirez Pita . La procedura, effettuata al J Medical di Torino dal Dott. Loris Pegoli, è andata a buon fine. L'... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 novembre 2020) MONZA - Intervento riuscito per l'opposto cubano della Vero Volley Monza,Ramirez. La procedura, effettuata al J Medical di Torino dal Dott. Loris Pegoli, è andata a buon fine. L'...

Ultime Notizie dalla rete : Operazione riuscita Operazione riuscita per Daniel Pita Corriere dello Sport Calcio Monza, operazione perfettamente riuscita per Mattia Finotto

E’ perfettamente riuscito l’intervento di ricostruzione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro di Mattia Finotto. Il numero 11 biancorosso è stato operato dal Prof. Stefano Zaccagnini ...

Borsa: Milano, accelera (+1,4%), bene Banco Bpm e Unicredit

(ANSA) – MILANO, NOV 2 – Accelera Piazza Affari (+1,43%) dopo due ore di scambi, con lo spread in calo a 139,6 punti e gli occhi puntati su Mps (+13% teorico), che non riesce a fare prezzo ... in ...

