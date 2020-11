Olanda: la statua di una balena salva una metro deragliata (Di lunedì 2 novembre 2020) BRUXELLES, NOV 2 - Tragedia ferroviaria sfiorata vicino Rotterdam, in Olanda, ed evitata grazie ad un'insolita statua a forma di coda di balena. E' successo la notte scorsa, secondo quanto riportano i ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 2 novembre 2020) BRUXELLES, NOV 2 - Tragedia ferroviaria sfiorata vicino Rotterdam, in, ed evitata grazie ad un'insolitaa forma di coda di. E' successo la notte scorsa, secondo quanto riportano i ...

