Nuovo Dpcm: Sardegna probabile area a basso rischio (Di lunedì 2 novembre 2020) La Sardegna potrebbe essere inserita nella fascia meno rischiosa nel Nuovo Dpcm che sarà ufficiale nei prossimi giorni. L'isola al momento conta un indice di contagio R(t) piuttosto basso (1.12), che quindi le permetterebbe di non subire le restrizioni più severe di aree maggiormente in difficoltà. Il dato dei ricoveri al momento appare sotto controllo, con 382 posti letto occupati su 580 complessivi. In caso di inserimento nella fascia di rischio moderato, la Sardegna subirebbe le restrizioni che toccheranno a tutto il paese senza distinzioni, ovvero il coprifuoco, la dad al 100%, i centri commerciali chiusi nel week end e la riduzione della capienza dei mezzi pubblici al 50%, lo stop a mostre e musei.

