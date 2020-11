Limbiate | incidente sul lavoro | operaio caduto è grave

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 2 novembre 2020)sulquesta mattina in un’azienda di, dove un&eda un trabattello. L’emergenza &e; scattata verso le 10,30 nella zona artigianale di via Tolstoj, dove Areu ha inviato un’ambulanza e l’auto medica in codice rosso. Secondo quanto si &e; riusciti ad apprendere, l’26enne che si trovava su un trabattello, … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolosul&eproviene da Il Notiziario.