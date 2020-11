La salute per me non può essere utilizzata come alibi per negare libertà, diritti e Costituzione (Di lunedì 2 novembre 2020) Se si presta ascolto agli autoproclamati “professionisti dell’informazione”, che sempre più si rivelano professionisti nel far divenire nietzscheanamente favola il mondo vero, si starebbe consumando, su scala planetaria, una lotta senza quartiere: uno scontro incondizionato tra lo schieramento dei grezzi “negazionisti”, da una parte, che stoltamente pensano che il virus non esista, e lo schieramento dei responsabili scienziati, dall’altra, che con cognizione di causa ci spiegano che il virus esiste e che, dunque, è perfettamente corretta la modalità con cui la massima parte dei governi, almeno in Europa, lo stanno affrontando. Questa narrazione, però, è sideralmente distante dalla realtà dei fatti. Di più, risponde a logiche ideologiche, tese a santificare l’ordine del potere e a demonizzare tutto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Se si presta ascolto agli autoproclamati “professionisti dell’informazione”, che sempre più si rivelano professionisti nel far divenire nietzscheanamente favola il mondo vero, si starebbe consumando, su scala planetaria, una lotta senza quartiere: uno scontro incondizionato tra lo schieramento dei grezzi “negazionisti”, da una parte, che stoltamente pensano che il virus non esista, e lo schieramento dei responsabili scienziati, dall’altra, che con cognizione di causa ci spiegano che il virus esiste e che, dunque, è perfettamente corretta la modalità con cui la massima parte dei governi, almeno in Europa, lo stanno affrontando. Questa narrazione, però, è sideralmente distante dalla realtà dei fatti. Di più, risponde a logiche ideologiche, tese a santificare l’ordine del potere e a demonizzare tutto ...

MinisteroSalute : ?? La mascherina è uno strumento fondamentale per proteggerci da #Covid19, tutelando la nostra salute e quella di ch… - RaiNews : 'La differenza tra Donald Trump e Joe Biden è che #Trump sta cercando di soddisfare il suo ego e Joe si preoccupa… - Corriere : ?? Serrande abbassate e persone chiuse in casa alle 18, tranne chi è fuori per lavoro, salute o altre necessità ed e… - UniTrieste : RT @MinisteroSalute: ?? La mascherina è uno strumento fondamentale per proteggerci da #Covid19, tutelando la nostra salute e quella di chi c… - clikservernet : La salute per me non può essere utilizzata come alibi per negare libertà, diritti e Costituzione -

Ultime Notizie dalla rete : salute per «Reddito e salute per tutti», martedì mobilitazione in Piazza Borsa TrevisoToday Bolzano, altre chiusure. Trento, fra poco la diretta TV

al massimo per mercoledì. Di certo si sa che la Provincia di Bolzano è inserita fra i territori dove il contagio è grave. Così la giunta sudtirolese anticipa i tempi, nella consapevolezza, come ha ...

'Le Regioni divise in tre fasce. Misure saranno conseguenti'

ROMA (2 novembre 2020) - "Avremo una fascia riservata alle Regioni a rischio alto, di scenario 4, con le misure più restrittive, poi avremo seconda una fascia, con Regioni a rischio alto ma compatibil ...

al massimo per mercoledì. Di certo si sa che la Provincia di Bolzano è inserita fra i territori dove il contagio è grave. Così la giunta sudtirolese anticipa i tempi, nella consapevolezza, come ha ...ROMA (2 novembre 2020) - "Avremo una fascia riservata alle Regioni a rischio alto, di scenario 4, con le misure più restrittive, poi avremo seconda una fascia, con Regioni a rischio alto ma compatibil ...