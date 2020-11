Incidenti: Istat, con lockdown e Covid fino a 90% in meno in Lombardia (Di lunedì 2 novembre 2020) Milano, 2 nov. (Adnkronos) - La pandemia di Covid19 e il lockdown hanno drasticamente diminuito gli Incidenti stradali, in Italia e in Lombardia. Secondo un focus dell'Istat, dal confronto dei dati settimanali di incidentalità con l'anno precedente emergono diminuzioni che in Lombardia toccano anche punte del 91,9% (90% in Italia) durante il mese di aprile; mediamente il decremento degli Incidenti stradali è stato del 77% a marzo e dell'87,7% ad aprile (72% a marzo e 85% ad aprile in Italia). Nel periodo di lockdown, come mai prima d'ora, il tasso di mobilità, ovvero la percentuale di persone che hanno compiuto almeno uno spostamento in giornata, ad eccezione dei tragitti a piedi inferiori ai 5 minuti, è ... Leggi su iltempo (Di lunedì 2 novembre 2020) Milano, 2 nov. (Adnkronos) - La pandemia di19 e ilhanno drasticamente diminuito glistradali, in Italia e in. Secondo un focus dell', dal confronto dei dati settimanali di incidentalità con l'anno precedente emergono diminuzioni che intoccano anche punte del 91,9% (90% in Italia) durante il mese di aprile; mediamente il decremento deglistradali è stato del 77% a marzo e dell'87,7% ad aprile (72% a marzo e 85% ad aprile in Italia). Nel periodo di, come mai prima d'ora, il tasso di mobilità, ovvero la percentuale di persone che hanno compiuto aluno spostamento in giornata, ad eccezione dei tragitti a piedi inferiori ai 5 minuti, è ...

Epistemide : RT @istat_it: Nel 2019 in Emilia-Romagna si registrano 16.767 incidenti stradali con lesioni a persone (+1,0% sul 2018) #istat https://t.co… - istat_it : Nel 2019 in Emilia-Romagna si registrano 16.767 incidenti stradali con lesioni a persone (+1,0% sul 2018) #istat… - istat_it : Nel 2019 in Lombardia si registrano 32.560 incidenti stradali con lesioni a persone (invariati sul 2018) #istat… - istat_it : Nel 2019 si registrano 10.646 incidenti stradali con lesioni a persone in Piemonte (-1,7% sul 2018) e 313 in Valle… - istat_it : Nel 2019 nel Lazio si registrano 18.910 incidenti stradali con lesioni a persone (+1,6% sul 2018) #istat… -