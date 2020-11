Gigi Proietti è morto: addio nel giorno del suo compleanno (Di lunedì 2 novembre 2020) Il grande Gigi Proietti è morto ieri notte nel giorno del suo compleanno: l'attore, regista e drammaturgo è scomparso dopo due settimane di ricovero a causa di un problema cardiaco Il sipario è calato anche per lui, Gigi Proietti, uno dei più grandi attori italiani del nostro secolo, ci ha lasciati e, come un vero artista, non ha voluto essere banale, lasciando questa vita nel giorno delArticolo completo: Gigi Proietti è morto: addio nel giorno del suo compleanno dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 2 novembre 2020) Il grandeieri notte neldel suo: l'attore, regista e drammaturgo è scomparso dopo due settimane di ricovero a causa di un problema cardiaco Il sipario è calato anche per lui,, uno dei più grandi attori italiani del nostro secolo, ci ha lasciati e, come un vero artista, non ha voluto essere banale, lasciando questa vita neldelArticolo completo:neldel suodal blog SoloDonna

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - fanpage : ?? ULTIM'ORA Gigi #Proietti sarebbe ricoverato in gravissime condizioni in una clinica romana - repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - iGian : RT @SkyTG24: E' morto a Roma #GigiProietti, nel giorno del suo 80esimo compleanno - Sydilvizioso : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana -