Fine settimana da record nero: contagi in aumento nel salernitano (Di lunedì 2 novembre 2020) Aumentano i casi di Coronavirus in provincia di Salerno. Nella giornata di ieri, il sindaco di Fisciano ha annunciato nove nuove positività al Coronavirus. Si tratta di una donna residente alla frazione Carpineto, già in isolamento da giorni per contatti avuti con una persona risultata positiva; tre donne residenti a Penta, di cui una a casa da giorni per sintomi sospetti; due cittadini, appartenenti allo stesso nucleo familiare e residenti alla frazione Soccorso; un concittadino, appartenente ad un nucleo familiare di un caso positivo riscontrato già nei giorni scorsi e residente alla frazione Gaiano; un concittadino residente a Fisciano capoluogo; un cittadino residente alla frazione Lancusi. "Tutti sono in isolamento presso il proprio domicilio, congiuntamente alle loro famiglie, in quanto non presentano particolari problemi di salute. L'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Fine settimana Covid. I sindaci: chiudere centri commerciali nel fine settimana e gli sportelli scommesse Rai News Chiavari: “L’emergenza covid e le frasi di Toti”

Qui come la penso sulla vicenda Soprattutto perché stiamo entrando in una settimana complessa, in cui si misurerà fino in fondo l’efficacia delle prime misure di contenimento del contagio previste ...

