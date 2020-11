Covid: un’app sarà in grado di riconoscere gli asintomatici attraverso un colpo di tosse (Di lunedì 2 novembre 2020) Covid, un’app sarà in grado di scovare gli asintomatici attraverso un colpo di tosse attraverso un colpo di tosse un’app sarà in grado di scovare i positivi al Covid asintomatici. Secondo i ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, infatti, le persone positive al Coronavirus, ma che non sviluppano sintomi, emetterebbero un suono che, sebbene risulti indistinguibile all’orecchio umano, verrebbe riconosciuto dall’algoritmo che gli studiosi hanno messo a punto e che, secondo i risultati dei test pubblicati sulla rivista IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology, avrebbe un tasso di successo vicino al 100%. Il ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020), un’app sarà indi scovare gliundiundiun’app sarà indi scovare i positivi al. Secondo i ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, infatti, le persone positive al Coronavirus, ma che non sviluppano sintomi, emetterebbero un suono che, sebbene risulti indistinguibile all’orecchio umano, verrebbe riconosciuto dall’algoritmo che gli studiosi hanno messo a punto e che, secondo i risultati dei test pubblicati sulla rivista IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology, avrebbe un tasso di successo vicino al 100%. Il ...

