Covid: Russia, 18.257 casi e 238 morti in 24 ore (Di lunedì 2 novembre 2020) In Russia nelle ultime 24 ore si sono registrati 18.257 nuovi casi di Covid-19 e 238 persone sono decedute a causa del virus: lo sostiene il centro operativo nazionale anti-coronavirus. Stando ai dati ufficiali, in Russia in totale sono stati accertati 1.655.038 contagi e 28.473 decessi provocati dal Covid-19. Ieri i nuovi contagi annunciati erano 18.665, il numero più alto in un … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 2 novembre 2020) Innelle ultime 24 ore si sono registrati 18.257 nuovidi-19 e 238 persone sono decedute a causa del virus: lo sostiene il centro operativo nazionale anti-coronavirus. Stando ai dati ufficiali, inin totale sono stati accertati 1.655.038 contagi e 28.473 decessi provocati dal-19. Ieri i nuovi contagi annunciati erano 18.665, il numero più alto in un … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : La #Francia verso il #lockdown, da giovedì a mezzanotte. Ci sono oltre 50.000 nuovi casi di #Covid-19 al giorno.… - Agenzia_Ansa : La #Russia ha chiesto all'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) 'la registrazione accelerata' del suo #vaccino… - Agenzia_Ansa : I morti per #coronavirus in #Europa sono aumentati del 40% nell'ultima settimana, mentre i contagi di un terzo. Lo… - Edda_1953 : È MORTO MARIO un alpino,un reduce di Russia, non di o con Covid: era arrivato al suo traguardo VIVERE SINO A 100 AN… - technowombat : RT @PolScorr: #Russia #Putin adotta misure #Covid19 più drastiche Mascherine obbligatorie sui trasporti pubblici, parcheggi, ascensori C… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Russia Covid: Russia, 18.257 casi e 238 morti in 24 ore - Europa Agenzia ANSA Covid: Russia, 18.257 casi e 238 morti in 24 ore

In Russia nelle ultime 24 ore si sono registrati 18.257 nuovi casi di Covid-19 e 238 persone sono decedute a causa del virus: lo sostiene il centro operativo nazionale anti-coronavirus. Stando ai dati ...

Il volo di Marx Lenin: "Porto il mio calcio nella città di Togliatti"

Il centrocampista brasiliano dal nome 'politico' ha firmato un contratto con il Chokkejnyj Klub Lada, squadra della città che il 29 agosto 1964 ...

In Russia nelle ultime 24 ore si sono registrati 18.257 nuovi casi di Covid-19 e 238 persone sono decedute a causa del virus: lo sostiene il centro operativo nazionale anti-coronavirus. Stando ai dati ...Il centrocampista brasiliano dal nome 'politico' ha firmato un contratto con il Chokkejnyj Klub Lada, squadra della città che il 29 agosto 1964 ...