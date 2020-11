Covid, l’arcivescovo Nosiglia invita a una “catena di preghiera” (Di lunedì 2 novembre 2020) Un pomeriggio di preghiera ogni sabato da qui a Natale. E’ l’invito dell’arcivescovo di Torino Monsignor Cesare Nosiglia per affrontare il difficile momento legato alla pandemia. Il primo appuntamento sarà sabato 7 novembre quando Nosiglia presiederà rosario e celebrerà la messa al santuario della Consolata. “La pandemia – osserva Nosiglia – cattura in questo tempo tutta la nostra attenzione e di fronte a questo gravissimo problema abbiamo bisogno di non spaventarci, di riflettere. Abbiamo bisogno, come credenti, di riportare i fatti e i nostri sentimenti in quello spazio di verità che è la preghiera”. L’invito è dunque a una catena di preghiere ogni sabato pomeriggio alle 17.30 o mezz’ora prima della messa prefestiva ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 2 novembre 2020) Un pomeriggio di preghiera ogni sabato da qui a Natale. E’ l’invito dell’arcivescovo di Torino Monsignor Cesareper affrontare il difficile momento legato alla pandemia. Il primo appuntamento sarà sabato 7 novembre quandopresiederà rosario e celebrerà la messa al santuario della Consolata. “La pandemia – osserva– cattura in questo tempo tutta la nostra attenzione e di fronte a questo gravissimo problema abbiamo bisogno di non spaventarci, di riflettere. Abbiamo bisogno, come credenti, di riportare i fatti e i nostri sentimenti in quello spazio di verità che è la preghiera”. L’invito è dunque a una catena di preghiere ogni sabato pomeriggio alle 17.30 o mezz’ora prima della messa prefestiva ...

