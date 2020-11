Coronavirus | stabile il rapporto tra tamponi e positivi 233 decessi | oltre quota 2mila le terapie intensive

(Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 22.253, rilevati sulla base di 135.731 tamponi, 233 i deceduti. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza e’ di 39.059. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 3.637. Sono invece 2.022 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 29.907, su 183.457 tamponi, mentre le vittime erano state 208. Resta stabile al 16,3% il rapporto tra tamponi effettuati e casi positivi.

Sono 22.352 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, con un numero di tamponi effettuati in netto calo a 135.731. L'indice di incidenza è sempre alto ...In Toscana 24 nuovi decessi e 2.009 contagiati in più rispetto a domenica 1° (1.671 identificati in corso di tracciamento e 338 da attività di screening) ...