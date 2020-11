Coronavirus, l’appello dei medici: “Ospedali in deficit di organico” (Di lunedì 2 novembre 2020) Continuano gli appelli dei medici riguardo l’assunzione di personale che possa aiutare ospedali e medici di base durante l’emergenza. Continua senza sosta la crescita della curva epidemiologica in Italia. Ieri sono stati altri 29 mila i casi di contagio da Coronavirus e 208 le vittime. Il dato che però spaventa maggiormente riguarda la crescita delle … L'articolo Coronavirus, l’appello dei medici: “Ospedali in deficit di organico” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 2 novembre 2020) Continuano gli appelli deiriguardo l’assunzione di personale che possa aiutare ospedali edi base durante l’emergenza. Continua senza sosta la crescita della curva epidemiologica in Italia. Ieri sono stati altri 29 mila i casi di contagio dae 208 le vittime. Il dato che però spaventa maggiormente riguarda la crescita delle … L'articolo, l’appello dei: “Ospedali indi organico” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

repubblica : Coronavirus, l'appello del virologo Galli: 'I morti ricordiamoli nel cuore e nella mente, non affolliamo i cimiteri' - Tg3web : L'Abruzzo è in piena emergenza coronavirus. Lunghe file di attesa fuori dagli ospedali. L'appello di un malato onco… - repubblica : Coronavirus, l'appello del mondo dello spettacolo e della cultura al governo: 'Non chiudete teatri e cinema' [aggio… - Affaritaliani : La seconda ondata da #COVID19 sta mettendo in ginocchio molti italiani. L’appello dei sindaci a @GiuseppeConteIT: “… - Danae0308 : RT @ilfattovideo: Coronavirus, a marzo l’appello di Gigi Proietti ai “nonni d’Italia”: “Parlo ai miei coetanei, restiamo a casa. Poi andrem… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’appello Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera