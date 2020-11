Coronavirus, attesa per l’intervento di Conte alla Camera (Di lunedì 2 novembre 2020) Emergenza Coronavirus, l’informativa di Giuseppe Conte alla Camera e al Senato. Riflettori puntati sul nuovo dpcm. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene alla Camera e al Senato per l’informativa sull’emergenza Coronavirus in Italia. L’intervento del Premier arriva in un momento particolare, con il governo che discute di un nuovo dpcm e le Aule che di fatto non hanno avuto modo di esprimersi su quello del 24 ottobre. Leggi su newsmondo (Di lunedì 2 novembre 2020) Emergenza, l’informativa di Giuseppee al Senato. Riflettori puntati sul nuovo dpcm. Il Presidente del Consiglio Giuseppeintervienee al Senato per l’informativa sull’emergenzain Italia. L’intervento del Premier arriva in un momento particolare, con il governo che discute di un nuovo dpcm e le Aule che di fatto non hanno avuto modo di esprimersi su quello del 24 ottobre.

