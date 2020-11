Conte: Italia divisa in 3 aree di rischio. Tutte le superiori in didattica a distanza. Limiti a spostamenti tra regioni. Mezzi pubblici pieni al 50% (Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidente del Consiglio è intervenuto alla Camera per illustrare le misure che saranno all’interno del nuovo provvedimento per Contenere la diffusione del virus: «Nuove misure anche prima di mercoledì» Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidente del Consiglio è intervenuto alla Camera per illustrare le misure che saranno all’interno del nuovo provvedimento pernere la diffusione del virus: «Nuove misure anche prima di mercoledì»

matteosalvinimi : L’Italia al contrario. A maggior ragione in un momento così difficile per il Paese un governo serio dovrebbe sigill… - LegaSalvini : COME FUNZIONA L'ITALIA DI CONTE: - Agenzia_Italia : No del centrodestra alla 'cabina di regia' sul Covid - Imafanofblackp1 : Ma stiamo scherzando? A che punto siamo arrivati? Un presidente di una regione si permette di dire che i pensionati… - enribarillari : RT @RadioSavana: L'Italia non si ferma: decimo giorno di proteste. Roma, piazza del Popolo, cittadini e ristoratori contro lockdown e gover… -