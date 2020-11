Conte alla Camera sul dpcm: «Proponiamo restrizioni nella fascia serale più calda» (Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo l’ennesima riunione con le Regioni, Giuseppe Conte è arrivato alla Camera dei deputati per le comunicazioni del governo sulle ulteriori misure per il Contenimento dei contagi inserite nel dpcm 2 novembre. La lunga trattativa con le istituzioni locali e gli altri membri del Consiglio dei Ministri, hanno portato a restrizioni ancor più nette rispetto a quelle firmate e licenziate domenica 25 ottobre. Misure a livello nazionale, con possibilità per le Regioni di decidere ulteriori strette in base ai dati epidemiologici. LEGGI ANCHE > Si va verso il coprifuoco nazionale alle 21 «Ringrazio per la disponibilità ad anticipare le comunicazioni da mercoledì ad oggi le comunicazioni sull’emergenza Covid. Avevo chiesto ai presidente ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo l’ennesima riunione con le Regioni, Giuseppeè arrivatodei deputati per le comunicazioni del governo sulle ulteriori misure per ilnimento dei contagi inserite nel2 novembre. La lunga trattativa con le istituzioni locali e gli altri membri del Consiglio dei Ministri, hanno portato aancor più nette rispetto a quelle firmate e licenziate domenica 25 ottobre. Misure a livello nazionale, con possibilità per le Regioni di decidere ulteriori strette in base ai dati epidemiologici. LEGGI ANCHE > Si va verso il coprifuoco nazionale alle 21 «Ringrazio per la disponibilità ad anticipare le comunicazioni da mercoledì ad oggi le comunicazioni sull’emergenza Covid. Avevo chiesto ai presidente ...

