Benevento, Vigorito: “Inzaghi per me rappresenta il calcio, pagherebbe per allenare” (Di lunedì 2 novembre 2020) “Inzaghi per me rappresenta il calcio, al di là del calcio non ha vita. Lui muore per la palla rotonda, pagherebbe per allenare. Parlare con lui è come sfogliare l’enciclopedia del calcio“. Oreste Vigorito spende dolci parole per il suo tecnico Filippo Inzaghi a pochi minuti dal fischio d’inizio di Verona-Benevento, posticipo della sesta giornata del campionato di Serie A. “Inzaghi è un ragazzo pulito, trasparente, ti lascia incantato quando parla di calcio – ha aggiunto il presidente del Benevento -. E’ un difensivista? Va giudicato per le squadre che ha allenato. Non ha mai rinunciato a proporre calcio ma se alleni il Barcellona fai un tipo di gioco, se ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) “Inzaghi per meil, al di là delnon ha vita. Lui muore per la palla rotonda,per allenare. Parlare con lui è come sfogliare l’enciclopedia del“. Orestespende dolci parole per il suo tecnico Filippo Inzaghi a pochi minuti dal fischio d’inizio di Verona-, posticipo della sesta giornata del campionato di Serie A. “Inzaghi è un ragazzo pulito, trasparente, ti lascia incantato quando parla di– ha aggiunto il presidente del-. E’ un difensivista? Va giudicato per le squadre che ha allenato. Non ha mai rinunciato a proporrema se alleni il Barcellona fai un tipo di gioco, se ...

Spezia, frattura al quinto dito del piede per Bartolomei: le ultime

Dunque Paolo Bartolomei sarà sicuramente assente in vista della prossima partita con il Benevento. Il mediano degli spezzini starà fuori a causa di una frattura composta al quinto dito del piede sinis ...

