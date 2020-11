Addio Gigi Proietti: la meravigliosa poesia di Favino al “Cavaliere Nero” (Di lunedì 2 novembre 2020) L’attore Pierfrancesco Favino ha commemorato l’Addio a Gigi Proietti con una poesia strappalacrime scritta in lingua romanesca L’Addio al grandissimo attore teatrale e del cinema italiano, Gigi Proietti a quest’ora… Questo articolo Addio Gigi Proietti: la meravigliosa poesia di Favino al “Cavaliere Nero” è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 2 novembre 2020) L’attore Pierfrancescoha commemorato l’con unastrappalacrime scritta in lingua romanesca L’al grandissimo attore teatrale e del cinema italiano,a quest’ora… Questo articolo: ladial “Cavaliere Nero” è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it.

Disney_IT : Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. ?? Il nostro pensiero va a tutti i su… - repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - rtl1025 : Addio #GigiProietti. Il grande attore è scomparso questa mattina all’alba, in conseguenza di gravi problemi cardiac… - Saryna81_ : RT @Disney_IT: Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. ?? Il nostro pensiero va a tutti i suoi cari.… - emmemea : RT @sole24ore: Addio a Gigi Proietti, mattatore a teatro, al cinema e in tv -