Addio a Gigi Proietti, i fiori e i messaggi dei romani davanti alla clinica dove l'attore è morto (Di lunedì 2 novembre 2020) fiori a Villa Margherita la casa di cura romana dove nella notte è deceduto Gigi Proietti in seguito a complicazioni cardiache. Sono quelli lasciati dai fan del grande attore, morto a 80 anni nel ... Leggi su leggo (Di lunedì 2 novembre 2020)a Villa Margherita la casa di cura romananella notte; decedutoin seguito a complicazioni cardiache. Sono quelli lasciati dai fan del grandea 80 anni nel ...

repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - Disney_IT : Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. ?? Il nostro pensiero va a tutti i su… - rtl1025 : Addio #GigiProietti. Il grande attore è scomparso questa mattina all’alba, in conseguenza di gravi problemi cardiac… - intornoAlTempo : RT @breakingnewsit: TT: Addio Maestro, Morto Gigi Proietti, stiles, Kim Taehyung, Camera, attore, #laforma, #PadreSorge e #TDYAwards - pescedimarzo : RT @DisneyPlusIT: Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. ?? Il nostro pensiero va a tutti i suoi car… -