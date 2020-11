Toti, la gaffe e lo staff (Di domenica 1 novembre 2020) Giovanni Toti stavolta ha proprio esagerato. Questo è il tweet apparso a mezzogiorno sul profilo del presidente della Liguria (una delle regioni più anziane d’Europa): “Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid-19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate”. Nel giro di mezz’ora qualcuno, all’interno dello “staff”, forse si rende conto dello scivolone e prova a rettificare, facendo peggio: “Il senso di questo tweet, che appartiene a un ragionamento più ampio, è stato frainteso. I nostri anziani sono i più colpiti dal virus, sono persone spesso in pensione che possono ... Leggi su tpi (Di domenica 1 novembre 2020) Giovannistavolta ha proprio esagerato. Questo è il tweet apparso a mezzogiorno sul profilo del presidente della Liguria (una delle regioni più anziane d’Europa): “Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid-19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate”. Nel giro di mezz’ora qualcuno, all’interno dello “”, forse si rende conto dello scivolone e prova a rettificare, facendo peggio: “Il senso di questo tweet, che appartiene a un ragionamento più ampio, è stato frainteso. I nostri anziani sono i più colpiti dal virus, sono persone spesso in pensione che possono ...

