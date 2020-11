Rizzoli: “Marotta forse non sa che esiste già una figura per dialogare coi club” (Di lunedì 2 novembre 2020) Il designatore arbitrale Nicola Rizzoli, ospite di Sky, ha risposto alle dichiarazioni polemiche di Giuseppe Marotta, ad dell’Inter. Marotta ha chiesto più dialogo agli arbitri italiani, questa la risposta: “Sfrutto l’occasione per ricordare a Marotta, che forse se ne è dimenticato, che da quest’anno abbiamo introdotto la figura di Gianluca Rocchi, con l’obiettivo di mediare tra arbitri e squadre. Migliorare la comunicazione era già un nostro obiettivo, queste parole arrivano quando abbiamo già dato una risposta.” L'articolo Rizzoli: “Marotta forse non sa che esiste già una figura per dialogare coi club” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 novembre 2020) Il designatore arbitrale Nicola, ospite di Sky, ha risposto alle dichiarazioni polemiche di Giuseppe Marotta, ad dell’Inter. Marotta ha chiesto più dialogo agli arbitri italiani, questa la risposta: “Sfrutto l’occasione per ricordare a Marotta, chese ne è dimenticato, che da quest’anno abbiamo introdotto ladi Gianluca Rocchi, con l’obiettivo di mediare tra arbitri e squadre. Migliorare la comunicazione era già un nostro obiettivo, queste parole arrivano quando abbiamo già dato una risposta.” L'articolo: “Marottanon sa chegià unapercoi club” proviene da Alfredo Pedullà.

