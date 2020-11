Paolo Becchi contro Giuseppe Conte: "Chi diceva di non volere il lockdown sta per farlo" (Di domenica 1 novembre 2020) Un attacco, chiarissimo, al governo. Senza citarlo. Nel mirino Giuseppe Conte, su tutti, il quale ha passato lunghe settimane a ripetere di non voler fare un nuovo lockdown, di volerlo evitare a ogni costo. Ma nei fatti quel lockdown sta arrivando, per tutta Italia. Alcune città chiuderanno del tutto, altre invece subiranno ulteriori strette: in questo secondo caso una "serrata mascherata". E l'attacco chiarissimo al premier è quello di Paolo Becchi, che riversa il suo pensiero su Twitter: "Chi sino a ieri diceva non possiamo permetterci un nuovo lockdown lo farà ora, magari mascherandolo un po'", evidente il riferimento a Conte. E ancora: "Le opposizioni non si lascino ingannare dal tentativo tardivo di essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Un attacco, chiarissimo, al governo. Senza citarlo. Nel mirino, su tutti, il quale ha passato lunghe settimane a ripetere di non voler fare un nuovo, di volerlo evitare a ogni costo. Ma nei fatti quelsta arrivando, per tutta Italia. Alcune città chiuderanno del tutto, altre invece subiranno ulteriori strette: in questo secondo caso una "serrata mascherata". E l'attacco chiarissimo al premier è quello di, che riversa il suo pensiero su Twitter: "Chi sino a ierinon possiamo permetterci un nuovolo farà ora, magari mascherandolo un po'", evidente il riferimento a. E ancora: "Le opposizioni non si lascino ingannare dal tentativo tardivo di essere ...

_fiorucci : RT @Libero_official: 'Chi diceva di non voler un nuovo #lockdown sta per farlo. Le opposizioni non si fidino di premier #Conte'. Il pensier… - PAOLAGOSTINI : RT @Libero_official: 'Chi diceva di non voler un nuovo #lockdown sta per farlo. Le opposizioni non si fidino di premier #Conte'. Il pensier… - Libero_official : 'Chi diceva di non voler un nuovo #lockdown sta per farlo. Le opposizioni non si fidino di premier #Conte'. Il pens… - TerlizziGerard3 : RT @Libero_official: #Becchi, spiragli per la crisi: '#Meloni e #Salvini devono chiedere a #Mattarella la verifica della maggioranza' @pbec… - TortoricAurelio : RT @adrianobusolin: 'Le piazze non bastano se l'opposizione tentenna'. Italia in ginocchio, il dito puntato di Paolo Becchi -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Becchi Paolo Becchi striglia Giuseppe Conte: "Sia pure una vita di m**da, quello che conta è sopravvivere" LiberoQuotidiano.it Paolo Becchi contro Giuseppe Conte: "Chi diceva di non volere il lockdown sta per farlo"

E l'attacco chiarissimo al premier è quello di Paolo Becchi, che riversa il suo pensiero su Twitter: "Chi sino a ieri diceva non possiamo permetterci un nuovo lockdown lo farà ora, magari ...

Paolo Becchi, dito puntato contro l'opposizione: le piazze non bastano se voi tentennate

Le proteste e le rivolte di questi giorni fanno capire, chiaramente, almeno una cosa: che la crisi economica, innescata con la gestione della ...

E l'attacco chiarissimo al premier è quello di Paolo Becchi, che riversa il suo pensiero su Twitter: "Chi sino a ieri diceva non possiamo permetterci un nuovo lockdown lo farà ora, magari ...Le proteste e le rivolte di questi giorni fanno capire, chiaramente, almeno una cosa: che la crisi economica, innescata con la gestione della ...