Live F1 | GP Imola in diretta | orgoglio Bottas | Hamilton non gli concederà nulla Ferrari in affanno

(Di domenica 1 novembre 2020) Riuscirà Valtteria tradurre in vittoria la sua quarta pole stagionale? Il pilota finlandese, due successi all'attivo quest'anno (Austria e Russia), si gioca una carta...

Riuscirà Valtteri Bottas a tradurre in vittoria la sua quarta pole stagionale? Il pilota finlandese, due successi all'attivo quest'anno (Austria e Russia), si gioca una ...Finalmente possiamo dirlo di nuovo, ben ritrovati dall'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per il GP di Emilia Romagna! 12:08. Dopo 14 anni il circus della F1 riapproda in uno ...