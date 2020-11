Ema Stokholma: «La musica, il mio ponte per la salvezza» (Di domenica 1 novembre 2020) Ema Stokholma fa parte di quel gruppo di persone che riescono a fare mille cose contemporaneamente senza tralasciare nulla: durante la nostra intervista darà istruzioni al tassista su dove accostare, recupererà un pacco che le è stato appena recapitato e salirà a casa per mettersi comoda giusto il tempo di fare compagnia al cane per poi rientrare in radio. Oltre all’impegno quotidiano su Radio2 con Back2Back, dal 2 novembre sarà al timone di Stranger Tape in Town, il nuovo programma in seconda serata di Rai4 nel quale Ema incontra gli artisti emergenti della scena rap e trap, da Ketama 126 a Ernia, da LXX a Lil Jolie, nelle città simbolo della loro produzione, da Roma a Milano. «Sono degli incontri molto belli perché mi sento legata non solo al loro genere musicale, ma anche ai racconti che non vedono l’ora di condividere» spiega Ema con entusiasmo quasi infantile, ancora più luminoso dopo la pubblicazione del suo libro, Per il mio bene (Harper&Collins), nel quale ha parlato per la prima volta delle violenze domestiche che ha subito da bambina e che l’hanno portata, con sacrificio e voglia di fare, a realizzare i sogni che ha lasciato per troppo tempo in sospeso. Leggi su vanityfair (Di domenica 1 novembre 2020) Ema Stokholma fa parte di quel gruppo di persone che riescono a fare mille cose contemporaneamente senza tralasciare nulla: durante la nostra intervista darà istruzioni al tassista su dove accostare, recupererà un pacco che le è stato appena recapitato e salirà a casa per mettersi comoda giusto il tempo di fare compagnia al cane per poi rientrare in radio. Oltre all’impegno quotidiano su Radio2 con Back2Back, dal 2 novembre sarà al timone di Stranger Tape in Town, il nuovo programma in seconda serata di Rai4 nel quale Ema incontra gli artisti emergenti della scena rap e trap, da Ketama 126 a Ernia, da LXX a Lil Jolie, nelle città simbolo della loro produzione, da Roma a Milano. «Sono degli incontri molto belli perché mi sento legata non solo al loro genere musicale, ma anche ai racconti che non vedono l’ora di condividere» spiega Ema con entusiasmo quasi infantile, ancora più luminoso dopo la pubblicazione del suo libro, Per il mio bene (Harper&Collins), nel quale ha parlato per la prima volta delle violenze domestiche che ha subito da bambina e che l’hanno portata, con sacrificio e voglia di fare, a realizzare i sogni che ha lasciato per troppo tempo in sospeso.

