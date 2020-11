Come sarà il nuovo Dpcm (Di domenica 1 novembre 2020) La firma del premier è attesa per domani, ma il decreto è ancora un rebus. Dal coprifuoco alle 18 alle limitazioni per gli over 70: ecco tutte le ipotesi emerse nel confronto tra regioni, enti locali ... Leggi su today (Di domenica 1 novembre 2020) La firma del premier è attesa per domani, ma il decreto è ancora un rebus. Dal coprifuoco alle 18 alle limitazioni per gli over 70: ecco tutte le ipotesi emerse nel confronto tra regioni, enti locali ...

marcocappato : il risultato ottenuto dai violenti sarà -come sempre- di rafforzare chi è al potere e mettere a tacere chi critica. #ItaliaSiRibella - Inter : ?? | RATINGS Alessandro Bastoni ha svelato i valori di #FIFA21 ai suoi compagni di squadra! Come sarà andata con… - marcocappato : Conoscere l'efficacia delle misure restrittive sarà IMPOSSIBILE se continuano ad effettuare tamponi solo per finali… - chrisfor_all : #RomaFiorentina come sarà il secondo 2tp - MartinaLiddo : RT @cchiaraxdreams: sará anche deluso, ma come la guarda lui, nessuno?. #DayDreamer -

Ultime Notizie dalla rete : Come sarà La pausa pranzo salverà l'economia di Milano: ecco come | Cook Corriere della Sera