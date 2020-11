Belotti sostituito per un problema al ginocchio | il Torino e Giampaolo tremano

infoitsport : Torino, Belotti sostituito contro la Lazio: problema al ginocchio -

Ultime Notizie dalla rete : Belotti sostituito

Giornata pesante per il Torino, che ha dovuto incassare un incredibile sconfitta casalinga 4-3 con la Lazio arrivata al 98° dopo aver trovato il ...La Juventus riscatta la sconfitta casalinga in Champions League al cospetto del Barcellona: i bianconeri (in completo arancione da trasferta) passano 4-1 in casa dello Spezia, che gioca a Cesena per l ...