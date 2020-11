Barcellona, torna a parlare Setien: "Messi è difficile da allenare" (Di domenica 1 novembre 2020) Barcellona - Quique Setien è tornato a parlare della sua esperienza sulla panchina del Barcellona . L'ex tencico del Betis, esonerato in segutio al 2-8 rimediato in Champions League contro il Bayern ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 1 novembre 2020)- Quiqueto adella sua esperienza sulla panchina del. L'ex tencico del Betis, esonerato in segutio al 2-8 rimediato in Champions League contro il Bayern ...

sportli26181512 : Barcellona, torna a parlare Setien: 'Messi è difficile da allenare': L'ex tecnico ha raccontato i suoi pensieri sul… - Fiorentinanews : VIDEO - #Neto torna quello dei primi tempi alla #Fiorentina e abbatte il #Barcellona con una papera clamorosa - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Alaves-Barcellona streaming, dove vedere la gara in diretta Tv: Nuovo impegno in Liga p… - junews24com : Ramsey torna titolare in Spezia-Juve? Cos'era successo contro il Barcellona - - junews24com : Dest torna su Juve-Barcellona: «Contenti della vittoria, ma…» -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona torna Barcellona, torna a parlare Setien: "Messi è difficile da allenare" Corriere dello Sport.it Barcellona, torna a parlare Setien: "Messi è difficile da allenare"

BARCELLONA - Quique Setien è tornato a parlare della sua esperienza sulla panchina del Barcellona. L'ex tencico del Betis, esonerato in segutio al 2-8 rimediato in Champions League contro il Bayern ...

IL QUINTO ELEMENTO - TANTI INTERROGATIVI, TORNA LUI E CHE CARATTERE HA QUESTA JUVE?

Quando si perde come mercoledì in Champions, serve una reazione, quella che si attende dalla Juventus che va a Cesena cercando tre punti con lo Spezia. Una sfida ricca di insidie con ...

BARCELLONA - Quique Setien è tornato a parlare della sua esperienza sulla panchina del Barcellona. L'ex tencico del Betis, esonerato in segutio al 2-8 rimediato in Champions League contro il Bayern ...Quando si perde come mercoledì in Champions, serve una reazione, quella che si attende dalla Juventus che va a Cesena cercando tre punti con lo Spezia. Una sfida ricca di insidie con ...