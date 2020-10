Verona, doppio stop in casa Hellas: infortuni per Faraoni e Ruegg (Di sabato 31 ottobre 2020) Doppia brutta notizia per l’Hellas Verona. Davide Faraoni e Kevin Ruegg si fermano per infortunio dopo gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore. Per Faraoni trattasi di lesione muscolare di primo grado del soleo del polpaccio sinistro mentre per Ruegg si tratta di lesione muscolo-fasciale di secondo grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il Verona fa sapere che i tempi di recupero, al momento, non sono quantificabili. Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) Doppia brutta notizia per l’. Davidee Kevinsi fermano pero dopo gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore. Pertrattasi di lesione muscolare di primo grado del soleo del polpaccio sinistro mentre persi tratta di lesione muscolo-fasciale di secondo grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Ilfa sapere che i tempi di recupero, al momento, non sono quantificabili.

