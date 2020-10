Parma, due positivi al Covid-19: si tratta di ripositivizzazioni (Di sabato 31 ottobre 2020) Il Parma ha comunicato due positivi al Covid-19: si tratta di ripositivizzazioni A poche ore dalla partita contro l’Inter, il Parma ha comunicato che due membri del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19: si tratta di due ripositivizzazioni. «Parma Calcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi effettuato a 24 ore dalla gara di oggi contro l’Inter ha dato esito positivo per due componenti del gruppo squadra: si tratta di due ripositivizzazioni in soggetti asintomatici. I giocatori rimarranno in isolamento e saranno sottoposti a nuovi controlli nelle prossime 48 ore. La società comunica altresì che un calciatore, dopo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Ilha comunicato dueal-19: sidi rizzazioni A poche ore dalla partita contro l’Inter, ilha comunicato che due membri del gruppo squadra sono risultatial-19: sidi due rizzazioni. «Calcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi effettuato a 24 ore dalla gara di oggi contro l’Inter ha dato esito positivo per due componenti del gruppo squadra: sidi due rizzazioni in soggetti asintomatici. I giocatori rimarranno in isolamento e saranno sottoposti a nuovi controlli nelle prossime 48 ore. La società comunica altresì che un calciatore, dopo ...

