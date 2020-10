Nizza, Capuozzo: “Basta ipocrisie. Sui barconi non c’è chi fugge dalla guerra. E non è il gesto di un folle” (Di sabato 31 ottobre 2020) L’odio da solo non basta a spiegare la tragedia di Nizza. Toni Capuozzo dai suoi canali social si sfoga in un lungo post da leggere con attenzione. Giornalista di razza, inviato di guerra (quelle vere), conduttore e scrittore, fa fuori in poche righe il buonismo inutile ed ottuso di chi si ostina a non capire che di fronte a due mondi distinti e distanti occorre fare una salto di qualità nel modo di pensare. “C’è un dettaglio, nella fotografia che mi è giunta, impubblicabile e insopportabile”, scrive Capuozzo. “La foto è quella della donna decapitata nella cattedrale di Nizza”. Nizza, Capuozzo: “Il dettaglio che fa riflettere” “Non sappiamo come questa donna sia stata scelta, come ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 31 ottobre 2020) L’odio da solo non basta a spiegare la tragedia di. Tonidai suoi canali social si sfoga in un lungo post da leggere con attenzione. Giornalista di razza, inviato di(quelle vere), conduttore e scrittore, fa fuori in poche righe il buonismo inutile ed ottuso di chi si ostina a non capire che di fronte a due mondi distinti e distanti occorre fare una salto di qualità nel modo di pensare. “C’è un dettaglio, nella fotografia che mi è giunta, impubblicabile e insopportabile”, scrive. “La foto è quella della donna decapitata nella cattedrale di”.: “Il dettaglio che fa riflettere” “Non sappiamo come questa donna sia stata scelta, come ...

LegaSalvini : TONI CAPUOZZO: ECCO IL TERRORISTA CHE HA SGOZZATO E DECAPITATO TRE PERSONE A NIZZA - LegaSalvini : DURISSIMO SFOGO DI CAPUOZZO: 'NIZZA? SGOZZATORE DI OVINI...' - alessandro1846 : RT @SecolodItalia1: Nizza, Capuozzo: “Basta ipocrisie. Sui barconi non c’è chi fugge dalla guerra. E non è il gesto di un folle” https://t.… - cogio73 : RT @SecolodItalia1: Nizza, Capuozzo: “Basta ipocrisie. Sui barconi non c’è chi fugge dalla guerra. E non è il gesto di un folle” https://t.… - MauLucchesi : RT @SecolodItalia1: Nizza, Capuozzo: “Basta ipocrisie. Sui barconi non c’è chi fugge dalla guerra. E non è il gesto di un folle” https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Nizza Capuozzo Nizza, Capuozzo: “Basta ipocrisie. Sui barconi non c’è chi fugge dalla guerra. E non è il gesto di... Il Secolo d'Italia Durissimo sfogo di Capuozzo: "Nizza? Sgozzatore di ovini..."

Toni Capuozzo commenta in un duro post su Facebbok l'attentato di Nizza: "Sui barconi non c'è chi scappa dalla guerra". "Visione ipocrita" ...

Toni Capuozzo commenta in un duro post su Facebbok l'attentato di Nizza: "Sui barconi non c'è chi scappa dalla guerra". "Visione ipocrita" ...