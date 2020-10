METEO 7 Giorni. ANTICICLONE al top, ma è in vista qualche PIOGGIA. Ecco dove (Di sabato 31 ottobre 2020) METEO SINO AL 6 NOVEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE La rimonta anticiclonica di matrice subtropicale verso il Mediterraneo Centrale sta raggiungendo la sua massima energia in questo avvio di weekend d’Ognissanti, avvicinando i massimi sull’Italia. Il poderoso cupolone anticiclonico è innescato dall’onda depressionaria in Aperto Atlantico, che si protende fin verso le Isole Azzorre. La presenza dell’ANTICICLONE africano così forte sull’Italia non è però sinonimo di tempo ovunque soleggiato, come già osserviamo da qualche giorno. Come sovente accade nel periodo autunnale e invernale, l’alta pressione del semestre freddo significa fosche, nebbie e nubi basse, specie quando questo scenario tende ad essere persistente. Questa situazione si manterrà ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 31 ottobre 2020)SINO AL 6 NOVEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE La rimonta anticiclonica di matrice subtropicale verso il Mediterraneo Centrale sta raggiungendo la sua massima energia in questo avvio di weekend d’Ognissanti, avvicinando i massimi sull’Italia. Il poderoso cupolone anticiclonico è innescato dall’onda depressionaria in Aperto Atlantico, che si protende fin verso le Isole Azzorre. La presenza dell’africano così forte sull’Italia non è però sinonimo di tempo ovunque soleggiato, come già osserviamo dagiorno. Come sovente accade nel periodo autunnale e invernale, l’alta pressione del semestre freddo significa fosche, nebbie e nubi basse, specie quando questo scenario tende ad essere persistente. Questa situazione si manterrà ...

