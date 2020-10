Mes, secondo Gentiloni conviene, Gualtieri è d’accordo, Di Maio no. Conte: “non ci entusiasma” (Di sabato 31 ottobre 2020) L’Italia “trarrebbe vantaggio” dal Mes. Lo ha ribadito il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni, alla festa del Foglio riaccendendo il mai sopito dibattito sull’uso dei prestiti europei per la sanità. “I soldi sarebbero un vantaggio per tutti i Paesi che hanno tassi di interessi più alti di quelli che vengono concessi all’Unione europea”, ha spiegato Gentiloni. Il Meccanismo europeo di stabilità (Mes, appunto o Esm in inglese) è infatti un soggetto giuridicamente esterno all’Ue e questo, secondo alcuni osservatori, spiega una certa ritrosia dei paesi dell’Unione a farvi ricorso. La prima replica a Gentiloni arriva dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che sull’ipotesi di ricorso al Mes accosta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) L’Italia “trarrebbe vantaggio” dal Mes. Lo ha ribadito il commissario Ue agli Affari economici, Paolo, alla festa del Foglio riaccendendo il mai sopito dibattito sull’uso dei prestiti europei per la sanità. “I soldi sarebbero un vantaggio per tutti i Paesi che hanno tassi di interessi più alti di quelli che vengono concessi all’Unione europea”, ha spiegato. Il Meccanismo europeo di stabilità (Mes, appunto o Esm in inglese) è infatti un soggetto giuridicamente esterno all’Ue e questo,alcuni osservatori, spiega una certa ritrosia dei paesi dell’Unione a farvi ricorso. La prima replica aarriva dal presidente del Consiglio Giuseppe, che sull’ipotesi di ricorso al Mes accosta ...

Il professor Giulio Tremonti ha analizzato gli errori commessi dal governo nella gestione dell'emergenza sanitaria. E sul Mes non ha dubbi: "Fa rima con Troika" ...

Il ministro Enzo Amendola apre all'ipotesi di una nuova chiusura totale: "Prenderemo le decisioni migliori nelle condizioni dat" ...

