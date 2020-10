Lazio, sfida col Torino a rischio: nuovi positivi nel gruppo squadra (Di sabato 31 ottobre 2020) Ci sono altri positivi nella Lazio dopo l’ultimo giro di tamponi alla vigilia del match di campionato contro il Torino Resta in bilico il match di domani pomeriggio tra Torino e Lazio per l’emergenza Covid-19 in casa biancoceleste. Altri componenti del gruppo squadra, infatti, sono risultati positivi al coronavirus come comunicato dal club capitolino, che con dieci positivi potrebbe anche chiedere il rinvio della partita. «La S.S. Lazio comunica che dagli accertamenti di ieri, venerdì 30/10, sono risultati positivi ai tamponi molecolari alcuni componenti del gruppo squadra – recita il comunicato – Sulla base di tali risultati ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Ci sono altrinelladopo l’ultimo giro di tamponi alla vigilia del match di campionato contro ilResta in bilico il match di domani pomeriggio traper l’emergenza Covid-19 in casa biancoceleste. Altri componenti del, infatti, sono risultatial coronavirus come comunicato dal club capitolino, che con diecipotrebbe anche chiedere il rinvio della partita. «La S.S.comunica che dagli accertamenti di ieri, venerdì 30/10, sono risultatiai tamponi molecolari alcuni componenti del– recita il comunicato – Sulla base di tali risultati ...

