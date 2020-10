Lazio: 'Alcuni tesserati positivi ai tamponi'. Gara col Torino a rischio, squadra in bolla (Di sabato 31 ottobre 2020) Alcuni giocatori della Lazio sono positivi al Coronavirus. Ad annunciarlo è la stessa socità capitolina con un comunicato diffuso in mattinata. ' La S.S. Lazio - si legge - comunica che dagli ... Leggi su leggo (Di sabato 31 ottobre 2020)giocatori dellasonoal Coronavirus. Ad annunciarlo è la stessa socità capitolina con un comunicato diffuso in mattinata. ' La S.S.- si legge - comunica che dagli ...

tuttosport : ?? #Lazio, il comunicato del club: 'Positivi alcuni calciatori' - scuroscuroscuro : RT @sportface2016: +++#Lazio, comunicato ufficiale: positivi alcuni componenti del gruppo squadra, oggi nuovi tamponi. I negativi giocheran… - GreenMidnight1 : RT @sportface2016: +++#Lazio, comunicato ufficiale: positivi alcuni componenti del gruppo squadra, oggi nuovi tamponi. I negativi giocheran… - Moixus1970 : RT @capuanogio: “Alcuni” giocatori della #Lazio positivi ai tamponi #Covid19. Esami saranno ripetuti in vista di #TorinoLazio di domani ore… - cristianobtweet : RT @ValerioCassetta: La #Lazio si “chiude in bolla” in vista della sfida di domani con il #Torino. Al momento (ripeto: al momento) la squad… -